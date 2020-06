Pronostic Augsbourg Hoffenheim : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Hoffenheim bat Augsbourg pour l'Europe

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Augsbourg Hoffenheim :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

A l’instar du Werder de Brème, Augsbourg a réalisé une grosse opération ce week-end en Bundesliga. En déplacement du coté de Mayence, alors que les deux équipes flirtaient avec la zone rouge avant la rencontre, le club bavarois a fait la différence très tôt dans le match par l’intermédiaire de Niederlechner (1-0) puis Augsbourg a réussi à tenir ce résultat malgré les assauts répétés de Mayence jusqu’au coup de sifflet final. Ce résultat donne de l’air à Augsbourg et assure quasiment le maintien de la bande d’Heiko Herrlich qui compte désormais 7 points d’avance sur le barragiste.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Depuis que le Bayer et le Bayern Munich se sont qualifiés pour la finale de la coupe d’Allemagne, rendant ainsi la 7place qualificative pour l’Europa League, la saison d’Hoffenheim a pris une nouvelle tournure. En effet, l’équipe du contreversé milliardaire Dietmar Hopp est à cette position du classement mais elle va devoir lutter avec Fribourg qui accuse seulement une unité de retard (42 points). Lors de la dernière journée, face au Leipzig de Timo Werner, Hoffenheim a très mal débuté sa rencontre. Menés 2 à 0 avant les 10 premières minutes de jeu, le TSG n’a pas réussi à inverser la tendance. Avant cette rencontre, Hoffenheim restait sur 4 matchs sans défaite (2 victoires face à Cologne et Mayence, 2 nuls face à Paderborn et Hoffenheim). Pour ce match à huis clos, Hoffenheim pourrait faire la différence face à un Augsbourg qui a son maintien quasiment dans la poche.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1paris sportifs avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€Retrouvez le Pronostic Augsbourg Hoffenheim détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !