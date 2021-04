Pronostic Augsbourg Cologne : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Augsbourg enfonce Cologne

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax + 10€ en EXCLU chez Winamax :

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 10 autres sites vous permettent de parier sur ce Augsbourg - Cologne :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En ouverture de la 31journée de Bundesliga, Augsbourg reçoit le FC Cologne. Le club entrainé par Heiko Herrlich occupe actuellement la 11place du classement avec 7 points d’avance sur le premier relégable, le Hertha Berlin. A 5 journées de la fin, Augsbourg est bien parti pour se sauver mais assurerait certainement son maintien en cas de victoire face à Cologne. Le week-end dernier, les partenaires de Finnbogason ont partagé les points avec l’Arminia Bielefeld (0-0), formation qui lutte pour son maintien mais s’est incliné logiquement face à l’Eintracht Francfort en milieu de semaine. A domicile, Augsbourg reste sur 4 réceptions sans la moindre défaite, avec des succès face à Hoffenheim et le Borussia Mönchengladbach pour des nuls face au Bayer Leverkusen et l’Arminia Bielefeld.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le FC Cologne est englué dans la zone rouge et semble mal parti pour se sauver. Habitué à faire le yo-yo ces dernières saisons, Cologne pourrait redescendre en Bundesliga 2. A l’heure actuelle, les hommes de Friedhelm Funkel accusent 4 points de retard sur l’Arminia Bielefeld, premier non relégable. La dynamique actuelle du FC Cologne inquiète ses supporters puisque le club de Jonas Hector restait sur 9 journées sans la moindre victoire avec 7 défaites et 2 nuls. Mais en milieu de semaine, Cologne a réussi un petit exploit en s’imposant face à Leipzig (2-1), pour un succès qui ne lui permet pas de sortir de la zone rouge. Avant cela, la bande à Funkel venait de s’incliner lors des 3 journées précédentes face à Wolfsbourg (1-0), Mayence (2-3) et le week-end dernier sur la pelouse du Bayer Leverkusen (3-0). En déplacement, les hommes de Funkel restent sur 5 défaites consécutives au cours desquelles ils n’ont inscrit que deux buts. En grosses difficulté à l’extérieur, le FC Cologne devrait s’incliner face à une formation d'Augsbourg solide à domicile, qui assurerait à cette occasion son maintien.- Déposez jusqu'à 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez en + un pari gratuit de 10€ à votre disposition.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Augsbourg Cologne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !