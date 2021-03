Pronostic Augsbourg Borussia Mönchengladbach : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Mönchengladbach stoppe l’hémorragie à Augsbourg

Treizième, Augsbourg reçoit le Borussia Mönchengladbach vendredi en ouverture de la 25journée de Bundesliga. La formation dirigée par Heinko Herrlich possède actuellement 7 points d'avance sur l'Arminia Bielefeld. En revanche, Augsbourg a réalisé une mauvaise opération dans l'optique du maintien en s'inclinant sur la pelouse du Hertha Berlin (2-1) le week-end dernier, qui est revenu à 5 points. Les joueurs d'Heiko Herrlich rencontrent des difficultés lors des dernières semaines mais n'ont pas été aidés par un calendrier démentiel puisque lors des 8 dernières journées ils ont affronté le Bayern, Dortmund, le Bayer Leverkusen, Wolfsbourg et Leipzig. Paradoxalement, même si les cartes sont un peu rebattus en cette période de huis clos, Augsbourg se montre plus performant en déplacement qu'à domicile depuis le départ de saison.

En face, le Borussia Mönchengladbach vit des heures difficiles avec une 5défaite d'affilée. Sur une excellente dynamique depuis la mi-décembre, Gladbach' s'est effondré début février, ce qui correspond à l'annonce faite par Marco Rose concernant son avenir. En effet, le coach de Mönchengladbach a décidé de changer de Borussia pour aller à Dortmund à l'issue de la saison. Battu en 8de finale aller de la C1 par Man City (0-2), Gladbach' s'est également incliné en quart de finale de la Coupe d'Allemagne contre Dortmund. En Bundesliga, les partenaires de Pléa restent sur trois revers de rang face à Mayence, Leipzig et le Bayer Leverkusen. La plupart de ses contre-performances l'ont été à domicile puisqu'en déplacement, le Borussia se montre plutôt intéressant avec seulement 4 défaites depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, face à Dortmund, Leverkusen et Leipzig en Bundesliga et sur le terrain du Real Madrid en Ligue des Champions. Avec son bel effectif, Gladbach' devrait se ressaisir et accrocher au moins un nul à Augsbourg dans un match avec moins de 4 buts, comme lors de 6 des 7 dernières réceptions d'Augsbourg.