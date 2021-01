Pronostic Augsbourg Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern Munich fait le taf à Augsbourg

La 17journée de Bundesliga nous offre un duel bavarois avec Augsbourg qui défie le Bayern Munich. La formation d'Heinko Herrlich a très bien lancé sa saison en s'imposant lors des deux premières journées face à l'Union Berlin (1-3) et surtout contre le Borussia Dortmund (2-0). Malgré la confiance engendrée par ses succès, le club bavarois n'a pas su enchaîner et a ensuite surtout réalisé quelques coups face à des équipes de seconde partie de tableau avec notamment des succès sur Mayence, Cologne ou l'Arminia Bielefeld. Augsbourg est actuellement en 15position de Bundesliga avec 7 points d'avance sur la zone de relégation. Habitués à lutter pour son maintien ces dernières années, les partenaires de Finnbogason possèdent un petit matelas d'avance par rapport aux relégables. En revanche, la formation bavaroise vient de s'incliner lors des deux dernières journées face à Stuttgart (1-4) et contre le Werder Brême (2-0).

En face, le Bayern Munich n'a jamais semblé aussi prenable, mais paradoxalement le club bavarois accentue son avance en tête de la Bundesliga. Battu récemment à Mönchengladbach (3-2) et en Coupe d'Allemagne par Holstein Kiel, le Bayern compte 4 points d'avance en tête, pour ce qui est son plus gros écart de la saison. Les Bavarois bénéficient des contre-performances de ses adversaires directs. Le week-end dernier, les partenaires de Neuer s'en sont bien sortis face à Fribourg avec un succès compliqué (2-1). A l'instar du PSG en France, le club bavarois paye certainement sa longue saison dernière et pioche en plein milieu de l'hiver lorsque les pelouses sont lourdes. Malgré tout, le Bayern possède une classe d'écart par rapport à ses adversaires qui lui permet d'assurer l'essentiel. Toujours aussi performant offensivement, le club bavarois encaisse en revanche beaucoup de buts (25 lors des 16 premières journées). Sur sa lancée, le Bayern semble en mesure de s'imposer à Augsbourg dans une rencontre avec plus de 2 buts.