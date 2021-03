Pronostic Aubagne Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Toulouse fait le taf face à Aubagne

Ce week-end est consacré à la Coupe de France avec pour débuter une opposition entre Aubagne et le Toulouse Football Club. La formation des Bouches-du-Rhône évolue dans le groupe C de National 2, où il occupait la 2place à égalité de points avec le premier avant de voir la saison être interrompue fin octobre. Aubagne a retrouvé la compétition grâce à la Coupe de France où il a successivement dominé Maximoise (1-3), l'Athletico Marseille (0-0, tab) et Lège-Cap Ferret, également lors de la session des coups de pieds arrêtés. Il s'agit donc de 3 équipes amateurs.De son côté, Toulouse est un peu moins bien ces dernières semaines avec notamment deux défaites en déplacement à Rodez et en milieu de semaine à Valenciennes (0-1). Ces contre-performances ont permis à Clermont et Troyes de prendre quelques longueurs d'avance en vue de la montée en Ligue 1. Au tour précédent, les Toulousains avaient réalisé un exploit en dominant les Girondins à Bordeaux (0-2). Lors de cette rencontre, Patrice Garande avait décidé d'aligner une formation fortement remaniée, avec les jeunes Bayo et Antiste en attaque, avec bonheur puisqu'ils avaient inscrit les deux buts de la rencontre. Favori de ce tour, le TFC se retrouve face à une problématique entre conserver sa fraicheur pour la Ligue 2 et jouer le coup à fond dans la Coupe de France. Face à une formation qui devrait manquer de rythme, Toulouse, même remanié, devrait être en mesure de s'imposer face à Aubagne qui n'a pas encore rencontré de club professionnel sur son parcours.