Pronostic Atlético Villarreal : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético Madrid fait le job à domicile face à Villarreal

L’Atlético Madrid accueille Villarreal au Wanda Metropolitano, pour le compte de la 5journée de Liga. Lesont repris le week-end dernier avec une très belle victoire sur Grenade (6-1) avec un Luis Suarez en feu pour sa première sous ses nouvelles couleurs. Les hommes de Simeone ont en revanche connu plus de difficultés lors de la 2journée, en obtenant seulement un nul sur la pelouse de Huesca, malgré une forte domination. Les Matelassiers ont terminé la saison dernière en 3position, derrière les 2 intouchables du FC Barcelone et du Real Madrid. Simeone a recruté intelligemment en prenant notamment Luis Suarez. L’Uruguayen semble posséder l’état d’esprit idéal pour réussir à l’Atlético. Sa grinta lui a permis de marquer un doublé et d’offrir sa première passe décisive à ses partenaires lors du large succès face à Grenade.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Villarreal a plutôt bien lancé sa saison. Le Sous-Marin jaune a également partagé les points avec Huesca mais s’est ensuite imposé face à Eibar (2-1). Pour les débuts du Barca, la formation d’Unai Emery s’est lourdement inclinée au Camp Nou (4-0). En milieu de semaine, les partenaires de Coquelin se sont repris en disposant d’Alaves à domicile (3-1) avec des buts des 2 attaquants Gerard Moreno et Paco Alcacer. Les deux joueurs espagnols ont déjà inscrit 3 buts chacun, ce qui représente tous les buts de Villarreal en Liga. Traditionnellement solide à domicile, l’Atlético devrait s’imposer face à un Villarreal giflé par le Barça.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(160€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Atletico Madrid Villarreal détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !