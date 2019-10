Pronostic Atlético Valence : Analyse, prono et cotes du match de Liga

L’Atletico fait le job à la maison face à Valence !

Profitez de 120€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 120€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Atletico - Valence :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette saison, la Liga nous offre une lutte serrée et intéressante car les grosses cylindrées ont connu des débuts difficiles . L’Atlético est actuellement 3à 3 points du leader, son rival de toujours, le Real Madrid. Les hommes de Diego Simeone ont perdu une seule rencontre (face à la Real Sociedad) et possèdent avec Bilbao la meilleure défense de Liga. A domicile, lesrestent sur trois matchs nuls, un en C1 face à la Juventus et 2 en Liga face au Celta Vigo et le Real Madrid, mais l'Atlético n'a perdu qu'à 1 reprise depuis mai 2018 dans son Wanda Metropolitano.chezen misant sur ce match (BONUS à durée LIMITÉE)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Valence est 8à 3 points de l’Atletico. Le club Ché s’est relancé en remportant deux victoires consécutives face à l’Athletic Bilbao et Alaves avant la trêve internationale. Le capitaine Parejo et l’Uruguayen Gomez sont les grands artisans de ces performances. A eux deux, ils ont inscrit 8 des 12 buts de leur équipe. Ce déplacement à Madrid ne réussit pas spécialement à Valence lors des dernières saisons. En effet, pour retrouver trace d’une victoire des Valencians, il faut remonter à la saison 2011, et le club a perdu ses 4 derniers déplacements sur la pelouse de l'Atlético. Dans cette affiche, l’Atlético semble en mesure de s’imposer face à Valence, peu en réussite dans la capitale.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 120€- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 120€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le