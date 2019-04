Pronostic Atlético Valence : Analyse, prono et cotes du match de Liga

L’Atlético prend le meilleur sur Valence

La 34journée de Liga offre une très belle affiche entre l'Atlético Madrid et Valence. Les Colchoneros sont 2du classement avec 4 points d'avance sur le rival madrilène du Real. De son côté, Valence est 5et espère rattraper Getafe pour les places qualificatives à la Ligue des Champions. Samedi, les hommes de Simeone ont ramené un précieux succès d'Eibar (où il n'est jamais facile de s'imposer), sur un but tardif de Thomas Lemar (1-0). Privé d'Antoine Griezmann au Pays Basque, suspendu suite à une accumulation de cartons, le Français effectue son retour pour cette affiche. Dans leur Wanda Metropolitano, les Matelassiers sont excellents (13 victoires, 2 nuls face au Barça et Eibar et 1 seule défaite contre le Real). La mission de l'Atlético ne sera pas simple face à une solide formation valencienne. En difficultés en début de saison, le Club Ché s'est totalement relancé. Qualifié pour la finale de la Coupe du Roi et les demi-finales de l'Europa League, Valence a effectué un très joli retour au classement, au point de pouvoir rêver d'accrocher une qualification en C1 via le championnat. Néanmoins, l'enchaînement des matchs devrait commencer à peser ce mercredi soir face à une équipe de Valence qui ne s'est imposé qu'à une seule reprise depuis 2008 sur la pelouse de l'Atlético Madrid. Plus frais et avec le retour de Griezmann, lespourraient l'emporter.