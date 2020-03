Pronostic Atlético Séville : Analyse, prono et cotes du match de Liga

L'Atlético solide face à Séville

L'affiche de la 27journée de Liga nous offre un choc entre le 5, l'Atlético, et le 3, le FC Séville. Avec seulement 2 points de retard sur leur adversaire du jour, les Colchoneros jouent gros pour la qualification en Ligue des Champions. Le club madrilène vit une saison de transition après le départ de plusieurs joueurs cadres l'été dernier (Griezmann, Godin, Luis Felipe, Juanfran, etc.). Malgré les changements, la bande à Simeone reste une équipe compétitive, comme l'ont montré son parcours en Supercoupe d'Espagne (défaite de peu en finale) et son huitième de finale aller face à Liverpool (victoire 1-0 à Madrid). Dans son stade du Wanda Metropolitano, l'Atletico Madrid est très solide et n'a perdu qu'une seule rencontre cette saison toutes compétitions confondues, et cela face au FC Barcelone, sur une inspiration de Lionel Messi (0-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Julen Lopetegui est en train de réussir avec Séville ce qu'il avait raté avec le Real Madrid. L'ancien sélectionneur de la Roja dirige une équipe qui occupe la 3place de la Liga derrière les 2 géants du Real et du Barca, et il a aussi qualifié sa formation pour les huitièmes de finale de l'Europa League où ils retrouveront l'AS Rome. Les Andalous sont en forme et viennent de remporter leurs deux dernières rencontres face à Osasuna (3-2) et surtout face à la révélation de la saison, Getafe (0-3). Néanmoins, avant ce succès, les Sévillans avaient connu une série de 5 matchs sans victoire en déplacement dont 4 défaites. Très solide dans son Wanda Metropolitano (seulement 7 buts encaissés en 13 rencontres), l'Atlético devrait accrocher au moins un nul à domicile face à Séville, dans un match avec moins de 3 buts.