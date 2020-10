Pronostic Atlético Salzbourg : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

L’Atlético ouvre son compteur face à Salzbourg !

L'Atlético Madrid a lancé sa saison de Ligue des champions chez le champion en titre, le Bayern Munich. Les ont réalisé une prestation honorable mais ont été punis par une équipe bavaroise réaliste et portée par un Kingsley Coman des grands soirs. Suite à ce lourd revers (4-0), les Matelassiers sont dans l'obligation de s'imposer face à Salzbourg pour ne pas hypothéquer leurs chances de qualification. Le club madrilène a réalisé l'un des jolis coups du mercato en enrôlant Luis Suarez, en provenance du FC Barcelone. L'Uruguayen s'est de nouveau mis en évidence ce week-end en clôturant le score face au Betis (2-0), pour sa 4réalisation sous ses nouvelles couleurs. Invaincu sur le plan national, l'Atlético veut se relancer dans son Wanda Metropolitano.

Le RB Salzbourg est réputé pour former de jeunes pépites. L'an passé, Haaland, Minanimo et Hwang faisaient partie de l'effectif du champion autrichien. Cette saison, les hommes clés sont le milien hongrois Szoboszlai et l'attaquant zambien Daka. Pour son premier match de Ligue des Champions, Salzbourg n'a pas pu faire mieux que de partager les points à domicile avec le Lokomotiv Moscou (2-2). En championnat, les hommes de l'américain Marsh ont déjà pris les commandes avec 2 points d'avance sur le Rapid Vienne, avec un parcours sans-faute (5victoires en 5 journée). Remonté après sa lourde défaite à Munich, l'Atlético devrait repartir de l'avant lors de la venue d'une équipe de Salzbourg à sa portée.