Pronostic Atlético Real Madrid : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Un derby madrilène fermé entre Atlético et Real !

Le Real Madrid, trois jours après avoir affronté le Barca en Coupe du Roi, se déplace chez le rival madrilène de l'Atlético. Les, 2de Liga, possèdent 2 points d'avance sur leur adversaire du jour. Le week-end dernier, Griezmann et ses coéquipiers se sont inclinés sur la pelouse du Bétis. Ce revers confirme les difficultés des Matelassiers en déplacement. Dans leur Wanda Metropolitano, lessont invaincus et possèdent le meilleur bilan de Liga à domicile avec 29 points. De plus, la défense de l'Atlético se montre très solide et n'a été prise à défaut qu'à 4 reprises à la maison. Dans ce match particulier qu'est un derby, les petits détails feront la différence, et pour cela Simeone compte sur sa star Griezmann, désormais épaulée par Morata.En ramenant un nul du Camp Nou mercredi (1-1), le Real a confirmé son regain de forme. La formation de Solari se déplace chez l'Atlético avec pour ambition de lui prendre la seconde place. Pour cela, Solari peut s'appuyer sur son duo Benzema-Vicinius, très performant ces dernières semaines. Les attaquants merengue s'attendent cependant à souffrir face à la solidité des défenseurset l'aura du gardien Jan Oblak. D'ailleurs en Liga, 6 des 7 derniers affrontements entre les deux formations ont offert moins de 3 buts, les défenses prenant le plus souvent le pas sur les attaques. Pour cette rencontre entreet, nous voyons un derby fermé avec peu de buts.