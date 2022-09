Pronostic Atlético Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un Real Madrid insubmersible face à l’Atlético

Avant de connaître une pause internationale, la Liga nous offre le traditionnel derby de Madrid entre l'Atlético et le Real, qui sont tous simplement les deux derniers champions. A l'orée de cette journée, lesoccupent seulement la 7e place du classement car ils ont perdu des points lors de leur défaite à domicile face à Villarreal (0-2) et lors du déplacement au Pays basque face à la Real Sociedad (1-1). En revanche, les hommes de Simeone restent sur un très beau succès dans leur Wanda Metropolitano lors de la réception du Celta Vigo (4-1). Sur la scène européenne, l'Atletico a connu une première rencontre spectaculaire puisque les Matelassiers se sont imposés face à Porto (2-1) en toute fin de rencontre grâce à une réalisation d'Antoine Griezmann. Grizou a aussi débuté sur le banc à Leverkusen. Entré en cours de jeu, le Français n'a rien pu faire pour éviter la défaite de son équipe (2-0). Le Français joue peu car l'Atletico ne veut pas activer une clause de son contrat avec le FC Barcelone. Absent lors de cette rencontre face au Bayer, le portier Oblak devrait effectuer son retour pour le derby.

En revanche, le soleil brille de mille feux du côté du Real. En effet, la Maison Blanche a réalisé le triplé Liga - Ligue des Champions - SuperCoupe d'Espagne la saison et a en plus remporté la Super Coupe en début de saison. En Liga, les hommes de Carlo Ancelotti ont remporté tous leurs matchs et possèdent deux points d'avance sur le FC Barcelone. Menés au score le week-end dernier par Majorque, les Madrilènes ont ensuite renversé le match (4-1) pour conserver la tête de la Liga. Pas toujours brillant voire en difficulté par moments, le Real finit cependant toujours par s'imposer. Ce fut notamment le cas en milieu de semaine face à une équipe de Leipzig qui doit se demander comment elle a pu perdre son match à Bernabeu (2-0). Les Allemands ont manqué plusieurs opportunités et ont été punis sur la première occasion des Merengue avec un but de l'excellent Valverde. Ensuite, Asensio a conclu la marque d'une superbe réalisation. La seule fausse note vient de Karim Benzema, blessé, qui sera absent pour ce choc. Tancé pour ses danses et même menacé, Vinicius (5 buts) aura pour tâche de pallier l'absence du Tricolore. Impressionnant de réalisme, le Real Madrid pourrait remporter son 9match consécutif toutes compétitions confondues depuis le début de saison.