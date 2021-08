Pronostic Atlético Madrid Villarreal : Analyse cote et prono du match de Liga

L’Atlético Madrid enchaine face à Villarreal

Champion d'Espagne la saison passée devant le Real Madrid et le FC Barcelone, l'Atlético Madrid s'est bien lancé à la défense de son titre. Lors de la 1journée, les Matelassiers sont allés s'imposer sur la pelouse du Celta Vigo (1-2) grâce à un doublé d'Angel Correa. L'Argentin est l'homme en forme des Colchoneros dans ce début de saison puisqu'il a aussi inscrit le but de la victoire face à Elche (1-0) au Wanda Metropolitano le week-end dernier. L'Atlético a su conserver une grande partie de son effectif cet été et s'est renforcé avec les arrivées du maître à jouer de l'Udinese, Rodrigo de Paul, et du buteur brésilien du Hertha Berlin, Matheus Cunha. Toujours aussi solide, la formation de Simeone peut compter sur plusieurs éléments offensifs de grande qualité avec également Luis Suarez et Carrasco.

En face, Villarreal n'est autre que le tenant du titre de l'Europa League. Le Sous-Marin jaune a réalisé une très belle saison dernière en finissant à la septième place et en remportant une Coupe Européenne. Pour lancer cette nouvelle saison, les Espagnols ont affronté Chelsea en SuperCoupe d'Europe où ils se sont seulement inclinés lors de la séance de tirs aux buts. En Liga, les hommes d'Unai Emery ont disputé deux rencontres pour deux matchs nuls sans but face à Grenade (0-0) et contre l'Espayol (0-0) tout juste promu. Lors de l'intersaison, Villarreal a recruté principalement Aïssa Mandi en provenance du Betis, Dia de Reims et Danjuma de Bournemouth. De plus, Moreno et Pau Torres, présents à l'Euro avec l'Espagne font toujours partie de l'effectif du Sous-Marin jaune. L'équipe d'Unai Emery est bien en place mais a du mal à scorer, une mauvaise nouvelle avant de se déplacer chez l'une des meilleures défenses d'Europe. Pour cette affiche, l'Atlético Madrid, champion en titre devrait pouvoir s'imposer avec sa solidité habituelle dans son stade du Wanda Metropolitano.