Pronostic Atlético Madrid Valence : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético Madrid sur sa lancée face à Valence

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Atletico - Valence :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Troisième de la Liga l’an passé, l’Atlético Madrid semble bien parti pour remporter le titre cette saison. D’une part, les Matelassiers sont excellents depuis le début de ce nouvel exercice et d’autre part, ses principaux rivaux connaissent des défaillances surprenantes. Actuellement, le club madrilène possède 7 points d’avance sur le Real Madrid, qui compte un match de plus. Lesaffichent des bilans exceptionnels, avec une seule défaite, la meilleure défense du championnat et la 2attaque de Liga. L’Atletico s’est renforcée lors de la trêve hivernale en attirant le Lyonnais Moussa Dembélé, venu suppléer un Diego Costa libéré par le club et loin du niveau de ses meilleures années. Dans son stade Wanda Metropolitano, la bande à Simeone est invaincue avec 8 victoires et un nul, et n’a encaissé que deux buts. Seul Villarreal est reparti de Madrid avec un point, et même le FC Barcelone ou le FC Séville sont tombés dans l’antre de l’Atletico. En milieu de semaine, les Colchoneros s’en sont remis au talent de Luis Suarez, auteur d’un doublé, pour ramener un succès d’Eibar (1-2).chezjusqu’au 27 janvier seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Valence vit des heures difficiles, avec notamment des difficultés financières qui ont contraint le club à se séparer de plusieurs éléments lors du dernier mercato. Les hommes de Javi Gracia se retrouvent à devoir lutter pour le maintien et viennent récemment d’effectuer une belle opération en s’imposant à Valladolid. En revanche, Valence a raté une occasion en or de se donner de l’air en concédant le nul sur son terrain face à Osasuna (1-1) en milieu de semaine. Ces résultats permettent à Valence de compter trois points d’avance sur la zone de relégation à l'orée de cette journée. Le club valencian n’apprécie guère ce déplacement à Madrid et reste sur 11 confrontations sans le moindre succès dans la capitale espagnole. Sur sa lancée et en quête du titre, l’Atlético devrait prendre le meilleur sur une formation valencianne dans le dur.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’ArsenalavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Atletico Madrid Valence détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !