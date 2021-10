Pronostic Atlético Madrid Real Sociedad : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético Madrid rattrape la Real Sociedad

Vainqueur de la Liga la saison passée, l'Atletico Madrid défend son titre lors de ce nouvel exercice. Actuellement, les Colchoneros occupent la 4place du classement avec 3 points de retard sur le leader, qui n'est autre que la Real Sociedad. Cependant, les hommes de Diego Simeone comptent un match en retard à disputer face à Grenade. Comme souvent avec une équipe dirigée par Simeone, l'Atletico se montre solide et n'a perdu qu'une seule fois cette saison, sur la pelouse d'Alaves, relégable. Suite à ce revers, les Matelassiers ont parfaitement réagi en s'imposant à domicile face au FC Barcelone (2-0) grâce à des réalisations de Lemar et Suarez. En Ligue des Champions, l'Atlético est certainement dans le groupe le plus relevé avec Liverpool, le Milan AC et Porto. Tenus en échec par Porto, les Madrilènes se sont ensuite imposés à San Siro face au Milan grâce au 1er but d'Antoine Griezmann depuis son retour à Madrid. Le Français s'est distingué lors du choc face à Liverpool en inscrivant un doublé mais aussi en se faisant expulser. En infériorité numérique, l'Atlético s'est incliné face à Liverpool (2-3). En revanche, la prestation offerte par la formation madrilène montre que le club monte en puissance. En face, la Real Sociedad commence à devenir un candidat à la Ligue des Champions. Le club basque, sur la lancée de la saison dernière, réalise une très bonne entame qui lui permet d'avoir pris les commandes de la Liga. Surpris lors de la 1re journée au Camp Nou par le FC Barcelone, le club de San Sebastian est depuis invaincu sur tous les tableaux. En effet, la Real a décroché son premier succès en Europa League en milieu de semaine sur la pelouse du Sturm Graz (0-1) grâce à sa pépite suédoise Isak. Avant cela, les Basques avaient signé deux nuls face à Monaco (1-1) et le PSV Eindhoven (2-2). Dans les rangs du club basque, on retrouve d'excellents éléments comme le capitaine Oyarzabal, ou les Portu, Isak, Januzaj, Sorloth ou l'expérimenté David Silva. Rassuré par sa prestation face à Liverpool, l'Atletico devrait passer l'obstacle Real Sociedad, qui avait perdu au Camp Nou dans son premier gros match de la saison, pour revenir sur le club basque au classement.