Pronostic Atlético Madrid Rayo Vallecano : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético Madrid veut enchaîner face au Rayo Vallecano

Champion il y a deux saisons, l’Atletico a vécu un dernier exercice délicat mais est finalement parvenu à décrocher une place sur le podium de la Liga. Les dirigeants madrilènes ont cependant maintenu leur confiance à Diego Simeone avec lequel les Matelassiers ont connu une entame laborieuse. Lesse sont néanmoins repris lors des dernières semaines en Liga en remportant leurs 3 dernières rencontres, dont la dernière en date sur la pelouse de l’Athletic Bilbao grâce à Antoine Griezmann (0-1). L’international tricolore est soulagé depuis la signature de son contrat avec le club madrilène. L’ancien attaquant du Barca a été décisif lors des deux dernières journées de Liga et pourrait de nouveau être titularisé pour la réception du Rayo Vallecano. En revanche, Oblak, sorti blessé à San Mames, devrait manquer ce rendez-vous et être suppléé par Grbic. En difficulté en Ligue des Champions, lesveulent poursuivre leur renouveau sur la scène nationale où ils se classent 3, ayant pris la place de Bilbao sur le podium.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Rayo Vallecano est calé en milieu de tableau à la 10place avec 11 points au compteur. Les partenaires de Falcao comptent 5 points d’avance sur la zone de relégation. Le week-end dernier, le Rayo a raté une bonne opportunité face à Getafe (0-0) en partageant les points avec le club madrilène. Lors de cette rencontre, l’ancien toulousain Trejo a vu son penalty être repoussé par le portier de Getafe. Un peu moins bien, le Rayo ne s’est imposé qu’une seule fois lors des 4 dernières journées face à Elche (2-1). Le club de Vallecano attend impatiemment janvier pour pouvoir compter sur Raul de Tomas, revenu au club, mais dont le contrat ne sera officialisé qu’au 01er janvier. Sur une série de 3 victoires consécutives en Liga, l’Atlético devrait s’imposer lors de la réception du Rayo Vallecano.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(300€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(540€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Atletico Madrid Rayo Vallecano détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !