Pronostic Atletico Madrid Porto : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

Un Atlético – Porto verrouillé

L'Atlético retrouve le FC Porto qui était déjà présent dans son groupe de Ligue des Champions la saison dernière. Less'étaient qualifiés pour les 8de finale en dominant les portugais lors du match retour de la dernière journée (1-3) alors qu'au Wanda Metropolitano, les deux formations n'avaient pas réussi à se départager (0-0). Champion d'Espagne, l'Atletico a perdu son titre aux dépens du voisin du Real Madrid. Cet été, le club a perdu Luis Suarez ou Lodi mais a enregistré les renforts du belge Witsel et de Morata de retour de prêt de la Juventus. A noter qu'Antoine Griezmann évolue désormais dans un rôle de supersub, puisqu'il n'a pas le droit de jouer en principe plus de 30 minutes par rencontre sous peine de voir le club payer 40 millions d'euros au Barça. Le début de saison des Matelassiers est décevant puisqu'après 4 journées, le club madrilène a déjà perdu des points contre Villareal (défaite 0-2) et face à la Real Sociedad (1-1) le week-end dernier. Les Colchoneros avaient pourtant ouvert le score par Morata mais n'ont pas su conserver leur avance. Septième de la Liga, l'Atletico accuse déjà 5 points de retard sur son rival madrilène de la Maison Blanche.En face, le FC Porto a retrouvé sa couronne au Portugal. Les hommes de Sergio Conceicao ont dominé toute la saison et se sont logiquement imposés en tant que champion avec 6 points d'avance sur le Sporting. Le FC Porto a même réussi le doublé en s'imposant face à Tondela en finale de la Coupe du Portugal. Durant le mercato estival, Porto a perdu notamment Vitinha qui a rejoint le PSG et Mbemba parti à l'OM. Victorieux de la SuperCoupe du Portugal face à Tondela en entrée de cette nouvelle saison (3-0), Porto a parfaitement débuté le championnat avec 3 succès de rang face à Maritimo, Vizela et le Sporting. Ensuite, le club portugais s'est fait surprendre sur la pelouse de Rio Ave (3-1) mais a réagi le week-end dernier à Gil Vicente (0-2). Suite à ces résultats, Porto se trouve en troisième position au classement avec 3 points de retard sur le Benfica. Comme lors de 3 des 4 matchs disputés par l'Atletico depuis le début de saison et comme lors de leur opposition disputé au Wanda la saison passée (0-0), les deux équipes nous offrir un match tendu avec moins de 3 buts marqués.