Pronostic Atlético Madrid Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

L’Atlético Madrid enfonce un Milan AC presque résigné

L'Atletico Madrid et le Milan AC jouent un match très important dans le cadre de la qualification pour les 8de finale de la Ligue des Champions. En effet, si Liverpool est assuré de sa qualification et de terminer premier de son groupe, les 3 autres formations gardent toujours espoir. En effet, actuellement l'Atlético est troisième de la poule avec un point de retard sur une formation de Porto qui va affronter une équipe de Liverpool déjà qualifiée. Pour pouvoir espérer disputer une finale face au club portugais, lesdoivent s'imposer face au Milan AC. A l'aller, les hommes de Simeone avaient profité de l'expulsion de Kessié pour s'imposer alors que les Espagnols avaient vécu une entame très compliquée. Tenu en échec par Porto au Wanda Metropolitano, le club madrilène s'est ensuite incliné lors de la double confrontation face à Liverpool (3-2 et 2-0), dans des matchs qui ont vu des Matelassiers être expulsés, Griezmann à l'aller et Felipe à Anfield. Buteur décisif ce week-end face à Osasuna (1-0), le brésilien Felipe purgera son 1match de suspension face aux Rossoneri. En revanche, Antoine Griezmann a vu sa peine réduite en appel et sera du choc face au Milan. Le Français a marqué 3 buts en 3 matchs dans cette poule. De son côté, le Milan réalise une excellente entame de Serie A puisqu'il en partage la tête avec le Napoli. En revanche, les hommes de Stefano Pioli viennent de subir leurs premières contre-performances face à l'Inter (1-1) et surtout le week-end dernier sur la pelouse de la Fiorentina (4-3). Dans cette rencontre, plusieurs milanais ont commis de grossières erreurs comme Taturasanu ou Theo Hernandez. En revanche, Ibrahimovic était inspiré avec un doublé. Si tout roule en Italie, le Milan pointe en dernière position de son groupe de C1 avec un seul point obtenu lors de la réception de Porto lors de la dernière journée. Malmenés lors de cette rencontre, les Milanais ont réussi à prendre un point précieux qui leur permet de rêver au moins à la 3place, permettant d'être reversé en Europa League. Lors des rencontres précédentes, less'étaient à chaque fois incliné d'un but face à leurs adversaires, Liverpool (2-3), Atletico (1-2) et Porto (1-0). A domicile et obligé de s'imposer, l'Atletico devrait faire déjouer le Milan AC, qui semble manquer d'expérience sur ses matchs de C1, pour décrocher 3 points précieux et s'offrir une finale pour la qualification face à Porto.