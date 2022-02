Pronostic Atlético Madrid Levante : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético Madrid enchaîne face à Levante

L'Atlético, champion d'Espagne en titre, connaîit un exercice bien moins régulier que celui de l'an passé. Les Matelassiers se sont même souvent montrés décevants, se qualifiant in extremis pour les 8de finale de la Ligue des Champions grâce à un succès miraculeux à Porto. Récemment, les Colchoneros ont également été dominés en demi-finale de la SuperCoupe d'Espagne par l'Athletic Bilbao (1-2). Suite à ce revers, les hommes de Simeone ont réussi un match dingue en Liga face à Valence en renversant le club Ché qui menait de 2 buts à la mi-temps avec un but décisif d'Hermoso en toute fin de rencontre. Ce scénario s'est reproduit le week-end dernier face à Getafe, où au terme d'une rencontre spectaculaire, l'Atletico s'est de nouveau imposé en toute fin de match sur une réalisation du défenseur espagnol Hermoso, alors que son équipe évoluait en infériorité numérique depuis l'expulsion de Felipe (4-3). Les 3 premiers buts avaient été signé Correa et Cunha qui sont en train de prendre la place de Griezmann et Suarez. Entretemps, le club madrilène s'était incliné au Camp Nou face au FC Barcelone (4-2). Actuellement en 5position, l'Atlético a le FC Barcelone lui prendre sa place dans le top 4 et doit profiter de cette rencontre en retard pour retrouver les places qualificatives pour la C1.

En face, Levante est tout simplement la lanterne rouge de Liga avec 12 points de retard sur le premier non relégable. Le club situé dans la banlieue de Valence a un pied en seconde division. Levante a récemment remporté son premier match depuis l'entame de saison face à Majorque mais n'a pas su enchainer avec trois revers consécutifs face à Cadix (0-2), Getafe (3-0) et le week-end dernier face au Betis Séville (2-4) de Nabil Fékir. L'Atletico a une belle carte à jouer dans ce match en retard face au dernier de la Liga.