Pronostic Atlético Madrid FC Porto : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

L’Atlético Madrid solide à domicile face au FC Porto

Champion d’Espagne la saison passée devant le Real Madrid et le FC Barcelone, l’Atlético est de nouveau le grand favori pour le titre en Espagne. La formation madrilène avait réussi une excellente opération l’an passé en recrutant l’uruguayen du Barca, Luis Suarez. Cette saison, les Colchoneros ont de nouveau profité des difficultés catalanes pour attirer Antoine Griezmann, qui a connu de très belles heures avec la formation de Diego Simeone. Dans ce début de saison en Liga, les Matelassiers ont remporté 3 de leurs 4 rencontres face au Celta Vigo (1-2), Elche (1-0) et l’Espanyol (1-2), pour un nul contre Villareal (2-2). Ces résultats permettent à l’Atlético d’occuper la tête du championnat avec le Real et Valence. Le week-end dernier, les hommes de Diego Simeone ont cependant souffert pour s’imposer sur la pelouse de l’Espanyol. Longtemps menés, les Colchoneros ont répondu par l’international belge Carrasco, impliqué également dans le but décisif de Thomas Lemar en toute fin de rencontre. Cette performance rappelle que cette équipe est à l’image de son entraineur, accrocheuse avec des vertus mentales exceptionnelles. Si Saul Niguez est parti cet été, l’Atletico a renforcé son milieu avec le dynamiteur Rodrigo de Paul.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le FC Porto avait réalisé une excellente campagne européenne la saison passée, pendant laquelle elle s’était hissée en quart de finale face au futur vainqueur, Chelsea. La formation portugaise s’était notamment défait de la Juventus en huitième de finale au terme d’une rencontre spectaculaire. Dans son championnat national, Porto a fini en deuxième position derrière le Sporting, une déception. Cette saison, les hommes de Sergio Conceiçao ont disputé 5 rencontres et se retrouvent de nouveau à la 2place derrière le Sporting. Le week-end dernier, les Dragoes avaient l’opportunité de se replacer en déplacement à Lisbonne mais ont dû se contenter d’un nul chez le champion (1-1). Conceiçao s’appuie sur un groupe semblable à celui de l’an passé avec les Diaz, Otavio, Taremi, Oliveira ou l’expérimenté Pepe. Dans son Wanda Metropolitano, l’Atlético Madrid avec son effectif de qualité devrait prendre le meilleur sur le FC Porto.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Atlético Madrid FC Porto détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !