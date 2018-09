Pronostic Atlético Madrid Eibar : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Retour aux bonnes habitudes pour l’Atlético

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Atletico - Eibar chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Défait à Vigo lors de la dernière journée, l’Atlético veut se reprendre à domicile face à Eibar. Légèrement distancé par le Real et le FC Barcelone, la formation de Diego Simeone doit impérativement s’imposer ce samedi. Pour leur premier match de la saison au Wanda, Griezmann et ses partenaires s’étaient imposés contre le Rayo Vallecano (1-0). Le portier des Colchoneros, Jan Oblak, est le gardien qui a réalisé le plus de clean sheets (21) la saison passée en Liga, et beaucoup avaient eu lieu à domicile. L’exigeant Diego Simeone va vouloir s’appuyer sur cette solidité défensive pour vaincre Eibar.Eibar s’est imposé lors de la dernière journée contre la Real Sociedad et a empoché ses premiers points de la saison. Mais lors des deux premières journées, les Basques s’étaient inclinés contre Huesca à domicile (1-2), puis à Getafe (2-0). Les hommes de Mendilibar n’ont pas marqué lors de ce déplacement et vont avoir du mal à tromper l’arrière-garde madrilène dans la forteresse du Wanda. Pour cette rencontre, nous voyons l’Atlético de Griezmann et Diego Costa reprendre ses bonnes habitudes et s’imposer sans concéder de but.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 290€ + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre 50€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavec