Pronostic Atlético Madrid Chelsea : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

Nos paris sur Atlético Madrid - Chelsea

L'Atlético Madrid ne tourne plus rond

Tuchel a solidifié Chelsea

Quelques absents des deux côtés

Les compos probables :

Atlético Madrid – Chelsea : défense d’entrée

Leader de la Liga, l'Atlético Madrid retrouve Chelsea en 8e de finale de la Ligue des Champions. Les Colchoneros avaientnt terminé en 2position de leur groupe derrière le champion en titre le Bayern Munich. Le parcours européen du club espagnol n’a pas été de tout repos puisqu’il a fallu attendre la dernière journée de la phase de poule pour qu’il valide son ticket, en s’imposant sur la pelouse de Salzbourg. Impressionnant sur la première partie de saison en Espagne, le club madrilène a rapidement pris les commandes du championnat pour compter plusieurs points d’avance sur le Barca et le Real Madrid. En perte de vitesse lors des dernières journées, les hommes de Simeone ont dilapidé leur avance puisqu'ils ne comptent plus actuellement que 3 points de plus que le Real, qui a tout de même disputé une rencontre supplémentaire. Tenu en échec par Levante en milieu de semaine dans un match en retard (1-1), l’Atlético s’est ensuite incliné au Wanda Metropolitano face au même club(0-2). Lors des 4 dernières journées, l’Atlético n'a remporté qu'1 match, face à une équipe de Grenade en perdition en Liga.De son côté, Chelsea est toujours invaincu depuis l’arrivée de Thomas Tuchel même s'il a perdu des points importants le week-end dernier au St Mary’s Stadium de Southampton. Surpris par les, lesont réagi par Mason Mount qui s’affirme comme l’homme fort du club londonien (score final 1-1). Avant ce match, Chelsea avait tout de même enchaîné 5 victoires consécutives toutes compétitions confondues, une série qui lui a permis de se replacer en 5position de Premier League, et de se qualifier pour les 1/4 de finale de la Cup. Pour atteindre les 8de finale de la Ligue des Champions, les Blues n’ont pas connu de problèmes avec 4 victoires et 2 nuls lors de la phase de groupe, avec notamment 3 succès remportés à l'extérieur dont le dernier à Séville (0-4) pour s'octroyer la 1place du groupe.Lors du dernier revers de l'Atlético face à Levante, Simeone a pu compter sur le retour des Français Thomas Lemar et Moussa Dembelé, positifs à la Covid et qui avaientt manqué les derniers matchs. En revanche, le latéral droit titulaire Trippier, mais aussi Hector Herrera et Carrasco pourraient de nouveau manquer cette rencontre. Du côté de Chelsea, l'ancien capitaine parisien Thiago Silva et l'excellent mais fragile ailier américain Pulisic ont raté le match du week-end.Oblak - Savic, Felipe, Hermoso - Koke - Vrsaljko, Llorente, Lemar, Félix (ou Carrasco) - Suarez, Correa (ou Félix).Mendy - Chilwell, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - Kanté, Kovacic - Ziyech, Mount, Werner - Abraham (ou Giroud).Pour ce match délocalisé à Bucarest en raison des réglementations sanitaires en vigueur en Espagne et au Royaume-Uni, on devrait voir un match verrouillé avec moins de 3 buts dans la rencontre entre un Atletico réputé pour être l’une des plus formations européennes les plus solides défensivement (seulement 16 buts encaissés sur les 23 premières journées de Liga) et un Chelsea très solide lors des dernières semaines. En effet, depuis que Tuchel a repris Chelsea, le club londonien se montre nettement plus solide défensivement, avec seulement 2 buts encaissés lors des 7 derniers matchs. En revanche, les Blues se cherchent encore offensivement, à l’image de son duo d'Allemands (Timo Werner - Kai Havertz) assez décevant. Au vu des dynamiques, petit avantage à Chelsea qui devrait être capable de préserver son invincibilité en obtenant au moins le match nul face à un Atlético moins réaliste en ce moment.Retrouvez le Pronostic Atlético Madrid Chelsea détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !