Pronostic Atlético Madrid Cadiz : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético Madrid enchaîne face à Cadix

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Atlético Madrid Cadix :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour ouvrir la 28journée de Liga, l’Atletico Madrid reçoit Cadix au Wanda Metropolitano. La formation madrilène avait remporté le championnat espagnol la saison passée en dominant notamment ses deux grands rivaux que sont le Real Madrid et le FC Barcelone. Après avoir réalisé une première partie de saison moyenne, l’Atletico Madrid semble monter en puissance lors des dernières semaines. La défaite concédée en match en retard face à la lanterne rouge Levante semble avoir été un déclic pour les Colchoneros. En effet, les hommes de Simeone se sont montrés nettement plus entreprenants lors des dernières rencontres. En championnat, les Matelassiers viennent de remporter leurs matchs des 3 dernières journées face à Osasuna (0-3), le Celta Vigo (2-0) et contre le Betis Séville (1-3) le week-end dernier. La victoire obtenue face aux Andalous a permis auxde retrouver le Top 4 de la Liga, qualificatif pour la C1. Lors de cette rencontre, le portugais Joao Felix a confirmé sa bonne forme du moment en inscrivant un doublé. L’international lusitanien est sur la lancée de sa partition du 8de finale aller de ligue des Champions face à Manchester United (1-1) où il avait été étincelant. Le jeune attaquant madrilène devrait être épaulé par Antoine Griezmann ou Suarez, puisque les Correa ou Cunha sont blessés.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Cadix a un objectif totalement différent en vue avec le maintien. La formation andalouse végète depuis plusieurs semaines dans la zone de relégation de la Liga. Le sous-marin jaune est toujours dans le coup pour rester en Liga puisqu’il n’accuse qu’un seul point de retard sur le premier relégable. Cadix se montre très solide depuis quelques semaines mais n’arrive pas à décrocher une série de victoires qui lui permettrait de sortir de la zone rouge. Après avoir signé trois nuls consécutifs face au Celta Vigo, Getafe et Grenade, le club andalou a dominé le Rayo Vallecano (2-0) avec des buts d’Alcaraz et d’Idrissi. Dans son stade et à quelques jours de son match retour à Old Trafford en 8e de finale retour de C1, l’Atlético Madrid devrait signer un 4succès consécutif en championnat face à Cadix.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Atlético Madrid Cadiz détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !