Pronostic Atletico Madrid Bruges : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

L’Atlético Madrid prend sa revanche face au Club Bruges

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Atletico Madrid Bruges :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Habitué à disputer la Ligue des Champions, l’Atlético peine à montrer son expérience lors de cette campagne. Les Matelassiers ont certes arraché la victoire lors de la première journée face au FC Porto (2-1) au bout d’un temps additionnel interminable. Mais depuis ce succès, le club madrilène s’est incliné à deux reprises en déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-0) et la semaine passée en Belgique face au Club Bruges (2-0). Contre les Belges, lesse sont montrés décevants en subissant le dynamisme du club brugeois. En fin de rencontre, Antoine Griezmann avait eu l’opportunité de relancer son équipe mais a raté son penalty. La bonne nouvelle de la semaine pour le Français vient de sa signature définitive, ce qui veut dire qu'il ne sera plus contraint dans son temps de jeu. 4en Liga, l’Atletico a remporté ses deux derniers matchs de championnat à Séville (0-2) et contre Gérone (2-1). Le Français s’est montré décisif le week-end dernier en offrant une très belle passe à Correa. Pour affronter le Club Bruges, Simeone devrait faire confiance à un quatuor Correa, Morata, Griezmann et Carrasco sur le front de l’attaque et les ailes pour tenter de combler une partie de son retard dans ce groupe. En revanche, l’excellent Marcos Llorente est incertain.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Club Bruges est la belle surprise de cette première partie de Ligue des Champions et vient de signer une phase aller parfaite avec 3 succès en autant de rencontres. Les Belges comptent 6 points d’avance sur leurs premiers poursuivants et vont s’attacher à faire bonifier cet écart. Après avoir battu le Bayer (1-0) à domicile, la formation belge avait livré un véritable récital à Porto (0-4). La semaine passée, le club belge a surfé sur son énorme confiance pour réaliser un exploit face à l’Atletico (2-0). A mi-parcours, Bruges affiche un bilan parfait avec 9 points, 7 buts inscrits et surtout aucun encaissé. En revanche, les partenaires de Mignolet ne rencontrent pas la même réussite en Jupiler League où ils accusent 8 points de retard sur le leader Anvers. Le week-end dernier, Bruges s’est incliné à domicile face à Westerlo (0-2). La formation belge s’appuie sur ses éléments habituels avec les Mignolet, Vanaken, Jutgla, Buchanan, Lang, Yaremchuk, ou Larin. Dans un Wanda Metropolitano qui s’annonce bouillant et remis en selle par ses deux dernières victoires en Liga, l’Atlético devrait prendre sa revanche et s’imposer face au Club de Bruges pour se relancer dans ce groupe.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Atletico Madrid Bruges détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !