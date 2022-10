Pronostic Atlético Madrid Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

L'Atlético Madrid prend sa revanche sur le Bayer Leverkusen

Battu à l'aller en Allemagne (1-0), l'Atlético avait démarré difficilement sa saison, ou en tout cas de manière trop irrégulière. Cela se traduit notamment par une 3place dans cette poule de C1 à deux journées de la fin. Vainqueur de Porto d'entrée en fin de match et à domicile (2-1), lesavaient ensuite donc perdu le match aller, et raté leur double confrontation face au leader belge, le Club Bruges (défaite 2-0 en Belgique, match nul 0-0 au retour au Wanda). Cela va bien mieux cependant pour l'Atlético Madrid en championnat puisque le club a remporté 4 de ses 5 derniers matchs de Liga, pour 1 nul rageant concédé à domicile face au Rayo (1-1) avec des décisions arbitrales incomprises par les locaux. Vainqueur du Bétis à Séville ce week-end (1-2), l'Atlético a su battre un concurrent direct au podium avec un doublé de Griezmann, dont un corner rentrant.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Bayer Leverkusen ne va pas vraiment mieux depuis son changement d'entraîneur. Arrivé en Allemagne pour relever une équipe relégable en Bundesliga, Xabi Alonso avait démarré par une belle victoire face au promu mal classé Schalke (3-0). Mais derrière, le Bayer a pris une fessée à domicile par le FC Porto dans cette poule de C1 (0-3), qui l'avait déjà battu à l'aller (2-0), avant de prendre 1 seul point sur les 2 dernières journées de Bundesliga : 1 nul concédé à domicile face à Wolfsbourg (2-2) ce week-end après un gros revers à Francfort (5-1). Dernier de cette poule et mal en point en championnat (15), le Bayer Leverkusen devrait logiquement céder chez un Atlético Madrid redevenu solide et efficace.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Atlético Madrid Bayer Leverkusen détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !