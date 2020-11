Pronostic Atlético Madrid Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético Madrid tient le choc face au Barca

L'affiche de la 10journée de Liga se déroule samedi au Wanda Metropolitano avec un choc entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Ces deux équipes ont les mêmes ambitions, à savoir remporter la Liga. Lessont actuellement en troisième position à 3 points de la Real Sociedad, mais avec 6 points d'avance sur le FC Barcelone. Madrilènes et Barcelonais possèdent deux matchs de retard par rapport à la Real Sociedad et Villarreal qui mènent la Liga. Toujours invaincus en Liga, lesréalisent un départ intéressant avec 5 victoires et 2 nuls. Les protégés de Diego Simeone sont sur une excellente dynamique et viennent de s'imposer lors des 4 dernières journées de Liga, en réalisant de très bonnes prestations. En Ligue des Champions, les Matelassiers ont perdu à Munich (4-0), puis se sont repris à domicile face à Salzbourg (3-2) avant de concéder un nul à Moscou (1-1). En difficulté lors de sa première saison, Joao Felix est en train de répondre aux attentes et a déjà inscrit 5 buts depuis le départ de la saison, une bonne nouvelle au vu du forfait de Luis Suarez.En face, le FC Barcelone de Ronald Koeman se cherche. Les Catalans ont déjà perdu à 2 reprises en Liga, face au Real Madrid (1-3) au Camp Nou et plus surprenant à Getafe (1-0). Auteur également d'un triste nul à Alaves (1-1), le club barcelonais s'est repris juste avant la trêve au Camp Nou face au Betis Séville (5-2) avec des buts des internationaux français Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé. En déplacement, les Barcelonais affichent un bilan décevant pour une formation de cette envergure (1 seule victoire en 3 déplacements). Dans son antre, l'Atletico Madrid devrait tenir tête à une formation barcelonaise qui se cherche encore et qui sera peut-être encore perturbée par la guerre Griezmann-Messi attisée par les médias.