Pronostic Atlético Madrid Athletic Bilbao : Analyse, cotes et pronostic du match de SuperCoupe d'Espagne

L’Atlético Madrid, bête noire de l’Athletic Bilbao

La deuxième demi-finale de la SuperCoupe d'Espagne met aux prises jeudi le champion d'Espagne en titre, l'Atlético Madrid, au vainqueur de la SuperCoupe d'Espagne de la saison passée, l'Athletic Bilbao. L'an passé, les Colchoneros ont réalisé une saison très intéressante avec comme point d'orgue le gain de la Liga mais ont aussi profité des passages délicats du Real Madrid et du FC Barcelone. Bien parti dans ce nouvel exercice, le club madrilène a fini difficilement l'année 2021 avec 4 revers consécutifs face à Majorque, le Real Madrid, le FC Séville et Grenade. Les Matelassiers se sont réveillés en 2022 avec un succès à domicile contre le Rayo Vallecano (2-0) grâce à un doublé d'Angel Correa. L'Argentin est en forme et l'a confirmé lors du choc face à Villareal (2-2) en inscrivant de nouveau un très beau but. Entretemps, les Colchoneros s'étaient facilement qualifiés pour les 8de finale de Copa del Rey en dominant le Rayo Majadahonda (0-5) avec notamment un but de Griezmann pour son retour à la compétition. Le champion du monde français a manqué le déplacement à Villarreal suite à une nouvelle blessure et va a priori manquer ce match. En face, l'Athletic Bilbao avait créé une grosse sensation l'an passé en remportant la SuperCoupe d'Espagne en battant successivement le FC Barcelone et le Real Madrid. De plus, le club basque avait confirmé ses excellentes dispositions en Coupe en atteignant deux fois consécutivement la finale de la Coupe du Roi. Les partenaires de Muniain se sont inclinés face au grand rival de la Real Sociedad et contre le FC Barcelone. En championnat, l'Athletic est calé en milieu de tableau à la 9place avec 11 points d'avance sur le premier relégable, Alaves. Pour lancer cette nouvelle année, Bilbao s'est défait d'Osasuna (1-3) avec un triplé du jeune Oihan Sancet, avant de concéder le nul sur la pelouse d'Alaves le week-end dernier. En Copa del Rey, le club basque s'est imposé à Mancha (0-2) et affrontera le FC Barcelone au prochain tour. A noter que Nico Williams, le petit frère d'Inaki s'est signalé en inscrivant un doublé en Coupe. Les confrontations entre l'Atletico et l'Athletic penchent largement en faveur du club madrilène qui n'a perdu qu'une seule fois lors des 19 dernières oppositions face aux Basques. Forts de cet avantage psychologique, les Merengue devraient s'imposer face à Bilbao et atteindre la finale.