Pronostic Atlético Madrid Athletic Bilbao : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético fait le job face à Bilbao

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Atlético Madrid – Athletic Bilbao :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Leader de la Liga, l’Atletico Madrid reçoit Bilbao pour le compte de la 18journée. Les Colchoneros possèdent 2 points d’avance sur le rival madrilène mais également deux matchs de retard. Les hommes de Diego Simeone sont dans une excellente position pour remporter le titre cette saison. Qualifié également pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l’Atletico retrouvera lesde Chelsea pour une place en quart. Les Matelassiers sont sur une excellente dynamique et viennent de signer 11 victoires lors des 12 dernières journées de Liga. Seul le Real Madrid a été capable de renverser l’Atletico. Simeone peut compter sur un Luis Suarez parfaitement adapté et qui compte 9 réalisations depuis le début de saison, ce qui en fait le meilleur buteur de Liga avec Moreno et Aspas. Dans son stade du Wanda Metropolitano, le club madrilène se montre intraitable avec un excellent bilan de 7 victoires et 1 nul pour 19 buts inscrits contre seulement 2 encaissés. Si l’Atlético reste sur fausse note avec son élimination de la Copa del Rey par un club de troisième division, le club va pouvoir se focaliser sur la Liga.chezjusqu’au 27 janvier seulement⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Athletic Bilbao s’est donné de l’air en s’imposant face à Elche le week-end dernier. Ce succès a permis aux Basques de réintégrer la première partie de tableau de la Liga. En milieu de semaine, Bilbao a disputé un match en retard face au FC Barcelone et s’est incliné à San Mames face au talent de Lionel Messi, auteur d’un doublé lors du succès blaugrana (3-2). En plus, le bilan des Basques en déplacement est l’un des pires du championnat avec une seule victoire obtenue hors de leurs bases. Néanmoins, lors de son dernier déplacement, Bilbao est allé prendre un point au Madrigal face à une solide formation de Villareal (1-1). Efficace et solide, l’Atlético Madrid devrait poursuivre sa série de victoires face à une équipe basque qui reste sur 5 défaites consécutives à Madrid.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’ArsenalavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Atletico Madrid Athletic Bilbao détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !