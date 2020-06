Pronostic Atlético Madrid Alaves : Analyse, prono et cotes du match de Liga

L'Atlético Madrid enchaîne face à Alaves

Auteur d’une première partie de saison désastreuse, l’Atlético Madrid de Diego Simeone va bien mieux sur 2020. Après une qualification aux dépens desde Liverpool avec une victoire spectaculaire du côté d’Anfield (4-2), lesont repris confiance en championnat. Tenu en échec à Bilbao à la reprise (1-1), l’Atlético n’a plus concédé le moindre but depuis 3 rencontres : victoires sur Osasuna (5-0), Valladolid (1-0) et Levante (1-0). Profitant aussi de la méforme de la Sociedad et de Getafe, l’Atlético est remonté à la 3place du championnat avec 55 points et 6 longueur d’avance sur le 5(Getafe).chezjusqu’au 8 juillet seulement⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Deportivo Alaves est une équipe assez faible du championnat espagnols sur le papier, mais les partenaires de Pacheco trouvent toujours les ressources pour se maintenir en Liga. La bande d’Asier Garitano avait fait le job avant le confinement mais la reprise est très délicate avec 3 défaites et une victoire surprise à la maison contre la Sociedad qui galère également depuis le retour des matchs. 14avec 35 points au compteur, le Deportivo devrait enchaîner une 4défaite en 5 rencontres face à un Atlético en pleine forme.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Atlético Madrid Alaves encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !