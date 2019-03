Pronostic Atlético Leganés : Analyse, prono et cotes du match de Liga

L’Atlético solide face à Leganés !

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Atlético - Leganes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’Atlético Madrid a réussi la grosse performance de la phase aller des huitièmes de finale en s’imposant face à une Juve favorite au titre européen (2-0). Ce succès a été acquis sur les schémas de jeu prônés par Diego Simeone depuis ses débuts à la tête des. Rien de surprenant mais diablement efficace, ces recettes permettent à l’Atlético de connaître de très belles années avec. Dans cette dernière ligne droite, les Matelassiers sont en pleine forme et viennent d’enchaîner 4 succès consécutifs. Pendant de longs mois, Griezmann s’est retrouvé esseulé et avait la totalité des responsabilités offensives sur ses épaules. Le mercato hivernal a permis de faire venir Morata, qui s’adapte rapidement et Diego Costa a également fait son retour de blessure. Dans leur stade du Wanda Metropolitano, l’Atletico a réalisé 8 clean sheet lors des 10 dernières réceptions.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Lessont opposés à une formation de Leganés qui est calée en milieu de classement. Le club de la banlieue madrilène compte 10 points d’avance sur la zone rouge et se déplace sans pression à Madrid. Les partenaires de Braithwaite sont dans une bonne dynamique avec seulement deux défaites lors des 10 derniers matchs : face à la Real Sociedad et au leader barcelonais. Néanmoins, Leganés reste sur 4 défaites sur ses 5 derniers matchs à l'extérieur (dont 3 sans avoir marquer de but). Pour cette rencontre, nous voyons l’Atlético s’imposer à domicile sans encaisser de but.- Cliquez sur le bouton "J’en profite" situé tout en bas de la page- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(175€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Atletico - Leganes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !