Pronostic Atlético Juventus : 10€ offerts sans dépôt sur le match de Ligue des champions

L'Atletico veut sa finale

La Juve perd peu

Une formation madrilène légèrement amoindrie

Les compo probables :

Les défenses peuvent prendre le pas sur les attaques

Victorieux de la Ligue Europa l'année dernière, l'Atlético a fait de cette Ligue des champions l'un des grands objectifs de cette saison puisque la finale se disputera dans son antre du Wanda Metropolitano. Les réalisent encore un bon exercice 2018/2019, eux qui figurent au 2ème rang de Liga. Fidèles à leur réputation, les hommes de Diego Simeone se reposent sur une grande imperméabilité défensive (meilleure défense d'Espagne) ainsi que sur leur star devant, Antoine Griezmann. Avec Oblak, Gimenez, Godin et Hernandez, l'Atlético a seulement concédé 7 buts en Liga au Wanda Metropolitano et 1 seul lors de la phase de groupe de Ligue des Champions.Septuple championne d'Italie en titre, la Juventus survole encore la concurrence sur la scène nationale cette saison. Leader de Serie A, la Vieille Dame compte déjà 13 unités d'avance sur son plus proche poursuivant. La formation turinoise espère maintenant briller en Ligue des Champions après avoir perdu 2 finales en 2015 et 2017. Pour cela, l'équipe s'est renforcée l'été dernier en recrutant le meilleur buteur de l'histoire de la C1, Cristiano Ronaldo, tout en conservant un secteur défensif très performant.Deux éléments devraient manquer à l'appel du côté de l'Atletico Madrid : les milieux de terrains Partey et Koke, tous 2 bloqués à l'infirmerie. De retour sur les terrains le week-end dernier, Diego Costa sera un peu juste pour débuter la rencontre. La recrue Morata devrait ainsi être associé au leader d'attaque, Griezmann. La Juventus sera privée de 2 habituels remplaçants (les ailiers Cuadrado et Douglas Costa) mais a récupéré sa défense centrale Chiellini-Bonucci ces derniers jours. Sur le banc le week-end dernier, les milieux Pjanic et Matuidi ont été ménagés en vue de ce match. Ronaldo fait son grand retour à Madrid.: Oblak - Arias, Gimenez, Godin, Filipe Luis - Correa, Rodrigo, Saul, Lemar (ou Vitolo) - Griezmann, Morata.: Szczesny - Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Khedira, Pjanic, Matuidi - Dybala, Mandzukic, Ronaldo.Ce match oppose certainement les deux meilleures défenses du Vieux Continent, avec d'un côté l'axe uruguayen Godin-Gimenez et de l'autre l'incroyable paire Chiellini-Bonucci. La Juve se distingue offensivement avec CR7, Dybala, Douglas Costa ou Mandzukic, mais peut surtout compter sur la meilleure défense de Serie A. Souvent placée ces dernières années, la Vieille Dame porte énormément d'ambitions dans cette compétition. Pour cette rencontre entre deux blocs défensifs très performants et avec une équipe de la Juve qui sait gérer ces matchs aller pas vouloir dilapider leur chance dès l'aller, nous voyons les deux formations se neutraliser à l'issue d'un match fermé avec peu de buts. Un score nul et vierge apparaît largement envisageable.