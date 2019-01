Pronostic Atlético Getafe : Analyse, prono et cotes du match de Liga

1

L’Atlético souverain à domicile face à Getafe !

Meilleure formation à domicile, l'Atlético Madrid accueille la surprenante formation de Getafe, 6de Liga. Le club de Diego Simeone n'a plus perdu un match depuis leur déplacement à Dortmund (fin octobre). Cette série s'explique par deux facteurs : une défense toujours aussi solide (meilleure de Liga) et l'efficacité de Griezmann. Le français est derrière le duo Barcelonais Messi/Suarez le joueur le plus décisif (9 buts et 7 passes décisives) du championnat espagnol. Dans leur Wanda Metropolitano, les n'ont concédé que 4 buts et n'ont pas perdu le moindre match. Les seules formations d'Eibar et du FC Barcelone ont été en mesure d'y accrocher un nul. La mission sera difficile face à la 2meilleure défense de Liga, Getafe, mais faisable puisque le club entraîné par Bordalas a déjà été battu par le FC Barcelone (2-1) ou encore sur le terrain du Real Madrid (2-0). De plus, Getafe a joué mercredi en Coupe du Roi face à Valence alors que l'Atlético, éliminé, aura des joueurs plus frais. Pour ce match, nous voyons une très solide formation madrilène continuer son excellent parcours à domicile et s'imposer.