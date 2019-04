Pronostic Atlético Gérone : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Un nouveau clean sheet pour l’Atlético face à Gérone !

L’Atlético Madrid a relevé la tête ce week-end après deux lourdes défaites. Éliminés de C1 par la Juve après un match retour désastreux à Turin puis battu par Bilbao en Liga sur la difficile pelouse de San Mames (2-0), les Matelassiers ont fait forte impression ce week-end. Samedi, les hommes de Simeone se déplaçaient chez l'une des formation surprises cette saison, Alavés. Les partenaires de Griezmann ont réalisé une très belle prestation et se sont imposés 4-0. Dans leur Wanda Metropolitano, lesont réalisé 6 "" (matchs sans encaisser de but) lors des 7 derniers matchs de Liga.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Gérone espère réaliser une opération semblable aux premières confrontations et obtenir au moins un nul. Les partenaires de Stuani s’attendent à souffrir face à une formation de l’Atlético qui veut mettre la pression sur le Real avant leur déplacement à Valence. Le club de Girona a perdu 2 de ses 3 derniers matchs et confirme les difficultés entrevues pendant l'hiver. Pour cette rencontre, nous voyons cependant une formation de l’Atlético très solide à domicile s’imposer sans concéder de but.- Vous avez le droit à un 1er pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez votre premier pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Atlético Gérone détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !