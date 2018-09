Pronostic Atlético de Madrid Huesca : Analyse, prono et cotes du match de Liga

1

Un clean sheet pour l’Atlético face à Huesca

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Atlético – Huesca chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après une belle victoire mardi face à Monaco en Ligue des champions (1-2), l’Atlético s'est tranquillement imposé samedi à Getafe en Liga (0-2). Les hommes de Simeone pointent désormais à la 5place du championnat espagnol, à 5 points du Real et du Barça. Pour la première fois de la saison, lesont remporté deux matchs consécutivement. Le match contre Getafe a également donné un autre motif de satisfaction à Diego Simeone : Thomas Lemar. Le Français, recrue la plus onéreuse de l’intersaison, a livré son meilleur match depuis son arrivée. Impliqué sur les 2 buts, il devrait être reconduit d'entrée par l’Argentin face à Huesca.Bonne nouvelle pour les Madrilènes, ils affrontent Huesca, défaits lors des deux dernières journées sans avoir inscrit un but. 17de Liga, la formation de Leo Franco n’a plus gagné de match depuis la 1journée. Pire, le petit club reste sur 3 défaites, dont une cinglante au Camp Nou (8-2). Promu cette année, Huesca va devoir batailler à chaque match, mais est également conscient que face aux grosses écuries, la motivation et la combativité ne seront pas suffisantes. La réception de Gérone dimanche semble plus abordable pour Melero et ses partenaires que ce match à Madrid. Dans un stade où l’Atlético a réalisé 9 clean sheets lors de ses 12 dernières réceptions en Liga, nous voyons less’imposer sans concéder de but.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 290€ + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre 50€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavec