Pronostic Atlético de Madrid Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

L’Atlético de Madrid prend sa revanche face au Bayern Munich

L'affiche du groupe A de Ligue des champions met aux prises ce mardi l'Atlético de Madrid, sensation du début de saison en Liga avec la Sociedad, et le champion sortant, le Bayern Munich. Les Matelassiers se sont largement inclinés lors du match aller (0-4) malgré une prestation d'ensemble intéressante. Lesont été punis par l'efficacité des attaquants allemands. Lors des journées suivantes, le club madrilène s'est repris en s'imposant au Wanda Metropolitano face à Salzbourg (3-2). En revanche, lors de la double confrontation face au Lokomotiv Moscou, les hommes de Diego Simeone n'ont pas réussi à faire la différence (1-1 et 0-0). Lors du match retour, les Madrilènes ont outrageusement dominé le club moscovite, mais ont manqué d'efficacité dans le dernier geste. Dans le championnat espagnol, l'Atlético est en forme avec 6 victoires consécutives. Le week-end dernier, les protégés de Simeone se sont imposés sur la plus petite des marges à Valence (0-1), un score qui ne reflète pas une nouvelle fois leur domination. L'Atlético possède le même nombre de points que la Real Sociedad, leader de la Liga. Champion d'Europe en titre, le Bayern a déjà assuré sa place pour les huitièmes de finale de la prochaine édition. En effet, le club bavarois a remporté toutes ses rencontres pour l'instant, face à l'Atlético (0-4), le Lokomotiv Moscou (1-2) et lors des deux matchs face à Salzbourg (2-6 et 3-1). Les Bavarois se sont tranquillement imposés lors de ces matchs avec une efficacité maximale. En Bundesliga, le Bayern occupe déjà la tête du classement et compte deux points d'avance sur Leipzig. Lors de la dernière journée, les hommes de Flick se sont imposés chez un promu, Stuttgart (1-3). Sans être flamboyant, le club bavarois a fait preuve d'expérience. À domicile et avec le retour prévu de Luis Suárez, l'Atlético devrait s'imposer face à un Bayern déjà qualifié qui devrait logiquement faire tourner en prévision du choc de Bundesliga face à Leipzig.