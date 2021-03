Pronostic Atlético de Madrid Athletic Bilbao : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Atlético – Bilbao : les Matelassiers accentuent leur avance en Liga

L'Atlético de Madrid reçoit l'Athletic Bilbao mercredi dans le cadre d'un match en retard de la 18journée. Cette rencontre offre l'opportunité aux protégés de Diego Simeone d'accentuer leur avance en tête de la Liga. En effet, actuellement, lespossèdent 3 points d'avance sur le FC Barcelone, et 5 sur le Real Madrid. Un succès offrirait un petit matelas d'avance dans cette dernière ligne droite de la saison. Un peu moins bien ces derniers temps, l'Atlético s'est repris en s'imposant face à Villarreal (0-2) il y a 10 jours. Ce week-end, les Matelassiers affrontaient le Real pour un match hautement important dans l'optique du titre. Bien partis grâce à l'inévitable Luis Suárez, auteur de son 17but de la saison, l'Atlético pensait se diriger vers une victoire, mais a été repris par la Maison-Blanche en fin de rencontre sur une réalisation de Benzema. À défaut d'avoir pris leurs distances, lesont conservé leur avance sur les hommes de Zidane.De son côté, l'Athletic Bilbao a pour particularité de disputer deux finales de Coupe du Roi cette saison. En effet, à la suite des perturbations liées à la Covid, le club basque n'a pas pu jouer la finale l'an passé. Boostés par leur victoire en Supercoupe d'Espagne, les hommes de Marcelino ont réalisé un très beau parcours dans cette nouvelle édition de la Copa del Rey sur laquelle ils viennent de dominer Levante en demi-finales. Depuis le début d'année 2021, le club basque montre d'excellentes dispositions et ne s'est incliné qu'à deux reprises, face au FC Barcelone en Liga (matchs aller et retour). Ce week-end, la formation basque a dominé Getafe avec un but dans le temps additionnel (2-1) et s'est replacée en 8position de la Liga. En revanche, Bilbao n'apprécie pas ce déplacement au Wanda Metropolitano où il reste sur 10 défaites et un nul. Motivé à l'idée d'accentuer son avance en tête de la Liga, l'Atlético de Madrid devrait prendre le dessus sur l'Athletic Bilbao, peu en verve sur la pelouse des