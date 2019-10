Pronostic Atlético Bilbao : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Atlético – Athletic Bilbao : défense d’entrer

Au programme de la 10e journée de la Liga, le duel entre l'Atlético Madrid et l'Athlétic Bilbao. En milieu de semaine, l'Atlético a fait un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en s'imposant face à Leverkusen (1-0) sur un but de Morata. En Liga, les Colchoneros connaissent plus de difficultés et ont fait de nombreux matchs nuls (4 en 9 journées) qui ne leur permettent pas de progresser au classement. Simeone peut se réjouir de la solidité de son équipe qui possède, avec Bilbao, la meilleure défense du championnat. Offensivement, les Diego Costa et Morata sont orphelins de Griezmann (parti au Barca) et de Joao Felix (blessé). Les Madrilènes ont remporté leurs deux premières rencontres de Liga à domicile avant d'enchaîner trois matchs nuls. En face, Bilbao a parfaitement lancé sa saison en battant le champion en titre, le FC Barcelone (0-1). Les joueurs de Garitano ont ensuite remporté le derby basque face à la Sociedad, avant de connaître une baisse de régime. Ils sont d'ailleurs sur 4 matchs sans victoire. Comme les, Bilbao s'appuie sur son bloc défensif pour accrocher des résultats. Ce match met aux prises les 2 formations les moins spectaculaires de Liga (1,4 buts de moyenne/match lors des rencontres de ces deux équipes). Pour ce duel, nous partons logiquement sur le pari "Moins de 2,5 buts".