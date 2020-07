Pronostic Athletic Bilbao Séville : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Un match verrouillé entre l'Athlétic Bilbao et Séville

de la Liga, l'Athletic Bilbao est toujours concerné par la lutte pour une qualification européenne. La formation de Muniain compte 3 points de retard sur le rival basque de la Real Sociedad. Bilbao a plutôt bien repris la saison en alignant deux nuls face à l'Atletico et Eibar. Les Basques se sont ensuite imposés face au Betis, Majorque et Valence. Les joueurs de Garitano n'ont perdu qu'à deux reprises et cela face à Barcelone (1-0) et contre le Real Madrid (1-0). Sur ses 7 matchs de reprise, 5 ont vu moins de 3 buts.

En s'imposant difficilement face à Eibar (1-0) lundi, Séville a réalisé une très bonne opération dans le cadre de la qualification en Ligue des Champions. Le club andalou compte désormais 6 points d'avance sur Villarreal à 4 journées de la fin. L'ancien Marseillais, Lucas Ocampos, s'est signalé en inscrivant le seul but de la rencontre et en signant un arrêt réflexe en fin de match, lorsqu'il a été contraint de suppléer son gardien. L'Argentin réalise une excellente saison et affiche 13 buts au compteur. La formation de Lopetegui est sur une bonne dynamique puisqu'elle n'a plus connu la défaite depuis 13 matchs toutes compétitions confondues. A l'instar de Bilbao, Séville est très solide défensivement et 5 de ses 7 derniers matchs ont vu moins de 3 buts. Cette rencontre face à Bilbao s'annonce cadenassée entre deux solides formations, comme lors de l'aller (1-1).