Pronostic Athletic Bilbao Real Madrid : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Le Real enchaîne à Bilbao

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Bilbao - Real :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Real Madrid, leader de la Liga, a un déplacement compliqué ce dimanche à Bilbao. Lesont effectué un sans-faute depuis la reprise avec des succès sur Eibar (3-1), Valence (3-0), la Real Sociedad (1-2), Majorque (2-0) et l’Espanyol (0-1). En milieu de semaine, les hommes de Zidane ont souffert mais se sont imposés à Bernabeu face à Getafe (1-0) sur un penalty de Ramos. Ce succès combiné au nul du Barca offre aux Madrilènes 4 points d’avance sur les Catalans. Solide et efficace, à défaut d’être flamboyant, le Real peut compter sur des cadres en forme comme Benzema ou Ramos. Le club madrilène reste sur 3 clean sheet (victoires sans concéder de but) lors des dernières rencontres.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Athletic Bilbao est en 8position. Les Basques comptent 2 points de retard sur les places d’Europa League. L’Athletic est dans une bonne dynamique depuis la reprise et n’a perdu qu’une rencontre, au Camp Nou face au Barca, sur le plus petit des scores (1-0). Les Basques ont partagé les points avec l’Atletico Madrid (1-1) et Eibar (2-2) pour des victoires sur le Betis (1-0), Majorque (3-1) et Valence (0-2). En pleine forme et tourné vers la quête du titre, le Real Madrid devrait être en mesure de décrocher un succès précieux dans la Cathédrale de San Mames.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Athletic Bilbao Real encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !