Pronostic Athletic Bilbao Real Madrid : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de la Coupe du Roi

Le Real Madrid s’en sort face à l'Ahtletic Bilbao

Ces deux dernières années, l'Athletic Bilbao s'est montrée très intéressant en coupes. Finaliste des deux dernières éditions de la Copa del Rey, les Basques s'étaient inclinés contre leur rival de la Real Sociedad (0-1) et du FC Barcelone (4-0), manquant l'occasion d'ajouter une 24Coupe du Roi à son palmarès. En revanche, Bilbao avait remporté la SuperCoupe d'Espagne la saison dernière en dominant les deux géants du Real et du FC Barcelone. Cette saison, les Basques ont de nouveau montré leur excellente disposition avec une finale de SuperCoupe d'Espagne perdue face au Real Madrid (2-0). Lors de cette compétition, Bilbao avait renversé l'Atletico Madrid en demi-finale (1-2) grâce aux frères Williams. En Coupe du Roi, les Basques ont de nouveau réalisé un exploit au tour précédent en sortant le FC Barcelone (3-2). En Liga, l'Athletic est calé dans le ventre mou du championnat avec une 9place au général. Pour leur dernier match, les joueurs de Marcelino se sont imposés face au Rayo Vallecano en Liga (0-1) grâce à Serrano.

De son côté, le Real Madrid vient donc de remporter la SuperCoupe d'Espagne en dominant successivement le FC Barcelone (3-2) et l'Athletic Bilbao (2-0). En Liga, la Maison Blanche occupe la tête du classement mais ne compte plus que 4 points d'avance sur le FC Séville suite à son match nul face à Elche (2-2) lors de la dernière journée. Quelques jours plus tôt, les Merengue avaient déjà connu les pires difficultés à se défaire de cette même équipe d'Elche en Coupe du Roi (1-2), grâce à Isco et Eden Hazard. Lors de cette rencontre, Marcelo avait été expulsée et manquera ce match face à Bilbao. En plus du latéral brésilien, le Real sera a priori privé des Sud-Américains qui seront revenus tardivement de sélection, comme les Valverde ou l'important Vinicius. En revanche, son défenseur central Eder Militao sera là, car suspendu pour le deuxième match du Brésil. Sorti blessé face à Elche, Karim Benzema est également incertain pour cette affiche. Très solide depuis le début de la saison et vainqueur de Bilbao mi-janvier, le Real devrait afficher sa supériorité à San Mames et se qualifier pour les demi-finales de la Copa del Rey.