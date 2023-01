Pronostic Athletic Bilbao Osasuna : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L'Athletic Bilbao s’impose dans le derby basque face à Osasuna

Profitez d'un bonus de 100€ chez Unibet

Profitez d'un bonus de 100€ chez Unibet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Bilbao - Osasuna :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 16journée de Liga se termine avec un derby basque entre l’Athletic Bilbao et Osasuna. Les hommes de Valverde réalisent un exercice très intéressant puisqu’ils se retrouvent en 5position du classement à seulement 2 points du Top 4. La formation basque arrive en pleine confiance sur une série de 5 matchs sans la moindre défaite. En effet, Bilbao a passé notamment 3 tours de Copa del Rey en dominant successivement Alzira, Sestao et Eldense jeudi (1-6). Ces dernières saisons, l’Athletic avait montré tout son savoir-faire en coupes en remportant notamment la SuperCoupe d'Espagne il y 2 ans. Pour son dernier match de Liga, Bilbao est allé prendre un bon point sur la pelouse du Betis Séville (0-0) qu’il espère faire fructifier lors de la réception d’Osasuna. La formation basque s’appuie sur les deux frères Williams qui ont tous deux participé au Mondial et qui ont représenté deux différentes Nations, le Ghana pour l’ainé et l’Espagne pour le plus jeune, mais également sur une très bonne défense avec seulement 14 buts encaissés en 15 matchs de Liga.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Osasuna réalise également une belle saison avec une 9e place et seulement 2 points de retard sur Bilbao. La formation basque est sur une bonne dynamique avec seulement 2 revers concédés lors des 9 dernières rencontres disputées. En milieu de semaine, Osasuna a obtenu son ticket pour les 8de finale de la Copa del Rey en dominant difficilement le Gimnastic (1-2) en prolongations. Les hommes d’Arrasate n’avaient pas connu la même réussite lors du dernier match de Liga avec une défaite face à la Real Sociedad (2-0), autre formation basque et déjà en déplacement. L’Argentin Chimy Avila est le meilleur buteur de cette équipe avec 6 réalisations. Mieux revenu à la reprise, l’Athletic Bilbao qui souhaite conserver sa place parmi les équipes européennes devrait prendre le dessus à domicile sur Osasuna dans ce derby.- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à joueravecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Athletic Bilbao Osasuna encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !