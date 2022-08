Pronostic Athletic Bilbao Majorque : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L'Athletic Bilbao profite de San Mames pour battre Majorque

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Athletic Bilbao Majorque :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

la saison passée, l'Athletic Bilbao est encore privé de Coupe d'Europe cette saison. Les Basques ont réalisé une préparation satisfaisante avec des victoires face à Bochum (4-1) et Mirandes (0-3), la Real Sociedad (1-1), pour 2 nuls face à Mayence et Alavés (1-1) et 1 seule défaite face à Newcastle (2-1). Comme souvent peu actif pendant le mercato estival, l'Athletic Bilbao comptera sur sa stabilité et sur sa traditionnelle force à domicile.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Majorque s'est sauvé de peu la saison passée. Promu, le club a finalement terminé 16de Liga avec un point d'avance seulement sur la zone rouge. Si les Majorquins sont restés invaincus pendant leur préparation estivale, avec notamment un bon match nul face à Naples, ils avaient galéré la saison passée à l'extérieur avec 13 défaites en 19 déplacements. De plus, le club a perdu cet été sa pépite japonaise Kubo. Traditionnellement solide à domicile, Bilbao devrait pouvoir s'imposer face à des Insulaires en difficultés loin de leur île.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Athletic Bilbao Majorque encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !