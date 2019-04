Pronostic Athletic Bilbao Levante : Analyse, prono et cotes du match de Liga

L'Athletic Bilbao sur sa lancée face à Levante !

Au plus mal et dans la zone rouge à la fin du mois de novembre, Bilbao a effectué une très belle remontée au classement. Actuellement, les Basques sont à la huitième position à seulement 3 points de l'Europe. Les hommes de Gaizka Garitano sont sur une série de 3 matchs sans défaite. Dans leur cathédrale de San Mames, ils n'ont plus perdu en Liga depuis le derby basque joué en octobre dernier. A domicile, Bilbao reste sur une victoire face à l'Atletico (2-0) et avait fait nul face au Barca et le Real Madrid. Ces bonnes performances ont même permis le retour du talentueux Iker Muniain en sélection. La dynamique est opposée du côté de Levante qui reste sur 1 seule victoire au cours de ses 9 dernières rencontres. A l'extérieur, le bilan est quasiment le même avec 1 seul succès obtenu lors des 10 derniers déplacements et cela face à une formation relégable : le Celta Vigo. Pour ce match à San Mames, nous voyons Bilbao confirmer ses bonnes dispositions et s'imposer face à une formation de Levante en perte de vitesse.