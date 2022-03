Pronostic Athletic Bilbao Levante : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L'Athletic Bilbao se relève face à Levante

L'Athletic Bilbao a connu deux dernière saisons exceptionnelles dans les coupes nationales. En effet, le club basque s'est hissé en finale de la Copa del Rey lors des 2 dernières années. De plus, Bilbao a remporté la Super Coupe d'Espagne l'an passé en dominant le FC Barcelone et le Real Madrid, tandis que cette saison les Basques se sont inclinés en finale. En revanche, en milieu de semaine, les hommes de Marcelino disputaient leur demi-finale retour de Coupe d'Espagne face à Valence et se sont inclinés à Mestalla contre le Club du Chè (1-0), qui met fin à la très belle aventure de l'Athletic. Largement battu au Camp Nou la semaine passée par le FC Barcelone (4-0) en Liga, le club basque doit relever la tête pour tenter d'accrocher une place européenne à l'issue de la saison via le championnat. En effet, Bilbao accuse à l'orée de cette journée 7 points de retard sur son grand rival de la Real Sociedad qui occupe le dernier strapontin européen.

En face, Levante s'est repris lors des dernières journées en remportant deux rencontres face à Elche (3-0) et contre l'Atlético Madrid (0-1), pour un nul sur la pelouse du Celta Vigo (1-1). Malgré cette bonne série, les Granotas sont toujours lanterne rouge de la Liga avec 7 points de retard sur le premier non relégable, Grenade, à l'orée de cette journée. Levante veut poursuivre sur sa dynamique pour accrocher un résultat à San Mames. Vainqueur de 3 de ses 4 derniers matchs à domicile (pour 1 nul face à Valence en Coupe du Roi), Bilbao n'aura sans doute pas un match facile face à une équipe de Levante en regain de forme mais devrait trouver les ressources pour repartir de l'avant après leur désillusion de la Copa del Rey.