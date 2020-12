Pronostic Athletic Bilbao Huesca : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un nouveau nul pour Huesca face à l'Athletic Bilbao

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Athletic Bilbao Huesca :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce vendredi, l'Athletic Bilbao va affronter à domicile Huesca. Moyen depuis le début de saison, le club basque occupe la 13place au classement et compte seulement 3 points d’avance sur la zone de relégation. Irrégulier, Bilbao n’a pas encore su enchaîner deux succès consécutifs cette saison. Les Basques restent en plus sur 4 matchs sans victoire avec une défaite à domicile face au Celta Vigo (0-2), des nuls contre Getafe (1-1) et Valence (2-2) en déplacement, et une défaite à Bernabeu mardi (2-1). A 10 contre 11 et menés au score par les, les partenaires d'Iker Muniain ont égalisé et ont fait douter le Real sauvé par un grand Benzema (victoire 3-1).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐19de cette Liga, Huesca en est surtout le roi des matchs nuls. Avec 8 matchs nuls sur les 13 premières journées, le promu n'avance pas même si le club a quitté ce week-end la place de lanterne rouge. Cela va en effet un petit mieux du côté de Huesca qui vient d'aller chercher un bon nul à l'extérieur chez l'européen Grenade (3-3), avant de battre Alaves ce week-end à domicile (1-0) pour ce qui est sa toute première victoire de la saison. Entre un Bilbao en difficultés et un Huesca qui va mieux mais enchaîne les matchs nuls, le partage des points est clairement possible. La cote est belle, à presque 3,00 chez PokerStars Sports qui revient dans le Game avec de belles cotes et un 1pari remboursé de 100€ offert aux nouveaux inscrits.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Athletic Bilbao Huesca détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !