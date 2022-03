Pronostic Athletic Bilbao Getafe : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L'Athletic Bilbao se reprend face à Getafe

L'Athletic Bilbao a réussi de nouveaux beaux parcours dans les coupes nationales. En effet, le club basque s'est hissé en finale de la SuperCoupe d'Espagne (battu par le Real après avoir dominé l'Atletico Madrid) et s'est hissé jusqu'en demi-finale de la Copa del Reyn défait face à Valence (1-2 en cumulé). L'an passé, l'Athletic avait également réussi des prestations en remportant la Super Coupe et en atteignant la finale de la Copa del Rey pour la 2fois consécutive. En Liga, la formation basque est actuellement en 8position avec 7 points de retard sur la Real Sociedad, qui occupe la dernière place qualificative pour une compétition européenne. Le week-end dernier, Bilbao s'est incliné sur la pelouse du Betis Séville (1-0) au cours d'une rencontre où les deux équipes ont fait jeu égal. A San Mames, l'Athletic reste sur des succès convaincants face à la Real Sociedad (4-1) et contre Levante (3-1). Avec notamment l'infatigable Inaki Williams (7 buts) et la révélation Sancet (6 buts), Bilbao possède un effectif de qualité. 15de Liga, Getafe est concerné par la lutte pour le maintien avec 4 points d'avance sur la zone de relégation. Le club de la banlieue valencienne reste sur 5 journées sans la moindre victoire avec 3 nuls face à Cadix, Alaves et Valence le week-end dernier, pour deux revers contre l'Atlético Madrid et l'Espanyol. Fonctionnant par périodes cette saison, Getafe n'arrive pas gagner en irrégularité alors qu'elle possède un excellent buteur avec le turc Unal, auteur de 13 réalisations depuis l'entame de la saison. Dans sa cathédrale de San Mames où il a remporté 5 de ses 6 derniers matchs toutes compétitions confondues (pour 1 match nul), l'Athletic Bilbao pourrait prendre le dessus sur une équipe de Getafe pas au mieux.