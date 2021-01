Pronostic Athletic Bilbao Getafe : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L'effet coupe pour l'Athletic Bilbao face à Getafe

Pour clôturer la 20journée de Liga, l'Athletic Bilbao reçoit Getafe à San Mamés. Le club basque vient de réaliser d'excellentes prestations lors de la SuperCoupe d'Espagne, où il a successivement dominé le Real Madrid (1-2) et le FC Barcelone (2-3) en finale. Victorieux de cette SuperCoupe, Bilbao a enchaîné en remportant son match de Coupe jeudi, et espère que ce trophée sera le déclic tant attendu en championnat. En effet, la formation basque occupe la 13place avec seulement 4 points d'avance sur le premier relégable à l'orée de cette journée de Liga. L'arrivée de Marcelino, ancien coach de Valence, semble avoir été bénéfique à l'Athletic qui doit tout de même maintenant prendre des points en championnat.
De son côté, Getafe est calé en milieu de tableau à la 10place. Le club de la banlieue madrilène s'est donné de l'air en remportant ses deux dernières rencontres face à 2 relégables, Elche (1-3) et Huesca (1-0). Lesavaient connu un automne compliqué avec 7 journées sans la moindre victoire. Revigoré par son succès en SuperCoupe et par l'arrivée de l'excellent Marcelino, Bilbao devrait être en mesure de prendre au moins un point à domicile face à Getafe dans une rencontre avec plus d'un but.