Pronostic Athletic Bilbao Espanyol Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L'Athletic Bilbao inarrêtable face à l’Espanyol Barcelone

Après avoir montré ces deux dernières années de formidables aptitudes en Coupe, l’Athletic Bilbao vient de récidiver cette saison. En effet, finaliste malheureux des deux dernières éditions de la Copa del Rey, le club basque avait en revanche remporté la SuperCoupe d’Espagne. Cette saison, les hommes de Marcelino ont une nouvelle fois réalisé un exploit en demi-finale de la Super Coupe d’Espagne en dominant l’Atletico Madrid (1-2) avant de s’incliner en finale face au Real Madrid (2-0). Sur leur lancée, les joueurs de Bilbao se sont défaits du FC Barcelone en 8de finale de la Copa del Rey au terme d’une rencontre spectaculaire (3-2) qui s’est conclue lors des prolongations, avec un but du capitaine Muniain. Au tour suivant, les Basques retrouvaient le Real pour une revanche de la finale de la SuperCoupe. L’Athletic, dominateur dans cette rencontre, s’est imposé en toute fin de rencontre grâce à Berenguer. Bilbao jouera sa place pour une 3finale de rang face au FC Valence. En Liga, la bande à Marcelino est sur une bonne dynamique avec un nul face à Alaves et deux victoires face à Osasuna et le Rayo Vallecano.chez⇒ ⇒⇐ ⇐L'an dernier, l’Espanyol Barcelone a passé seulement une saison en Liga 2. De retour dans l'élité, le promu avait plutôt bien démarré cet exercice pour se positionner en milieu de tableau. Actuellement, les Catalans se trouvent en 13position avec un matelas de 9 points d’avance sur la relégation. Le début d’année 2022 est compliqué pour la formation barcelonaise qui s’est inclinée contre Elche (1-2) et le Betis (1-4), pour un nul face à Cadix (2-2) en Liga. Pour ce déplacement à San Mames, Bilbao sera privé de son meilleur joueur Raul de Tomas, suspendu. En pleine forme, l’Athletic Bilbao devrait s’imposer face à un Espanyol moins bien et privé de son buteur international.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Athletic Bilbao Espanyol Barcelone détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !