Pronostic Athletic Bilbao Celta Vigo : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L'Athletic Bilbao enchaîne face au Celta Vigo

Bien parti la saison dernière, l'Athletic Bilbao a au final réalisé une saison moyenne avec une 11e place au général et une finale de Coupe du Roi qui n'a pas été encore jouée. Lors de ce nouvel exercice, c'est un peu l'inverse. Les Basques ont débuté laborieusement avec 3 défaites lors des 4 premières journées mais ils ont su réagir pour occuper actuellement la 9e place. Les Basques ont retrouvé des couleurs à San Mames où ils viennent de dominer successivement Levante (2-0), le FC Séville (2-1) et le Betis (4-0). Le week-end dernier, les partenaires de Muniain sont allés chercher un nul sur la pelouse de Getafe (1-1).

De son côté, le Celta Vigo a vécu une saison dernière compliquée à lutter pour son maintien et le club galicien n'est pas au mieux en ce début de saison. Les mauvais résultats du club ont entraîné le licenciement d'Oscar Garcia, passé brièvement par Saint-Etienne. L'Espagnol a été remplacé par l'argentin Eduardo Coudet, qui pour son deuxième match sur le banc a vu son équipe s'imposer face à Grenade le week-end dernier. Avant ce match, les partenaires d'Iago Aspas, toujours aussi efficace avec 5 réalisations depuis le début de saison, s'étaient inclinés à Séville (4-2). Dans sa cathédrale de San Mames, l'Athletic Bilbao devrait s'imposer et continuer sa remontée face à une formation de Vigo dans le dur.