Pronostic Athletic Bilbao Cadiz : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un Athletic Bilbao costaud face à Cadiz

L'Athletic Bilbao a vécu une saison dernière agitée puisque le club basque a disputé deux finales de Coupes du Roi, suite au report imposé par l'épidémie de Covid pour l'édition 2019-20. La formation basque s'est cependant inclinée lors des deux rencontres face au FC Barcelone et contre la Real Sociedad. Néanmoins, l'Athletic a enlevé la SuperCoupe d'Espagne en dominant le Real Madrid et le FC Barcelone. En Liga, la formation basque avait fini dans le ventre mou. Actuellement, le club de Bilbao pointe en 8position avec 3 points de retard sur les places européennes, toutefois les partenaires d'Inaki Williams ont un match en retard à disputer. Depuis le début de cet exercice, l'Athletic se montre très solide puisqu'il n'a perdu qu'une seule rencontre face au surprenant Rayo Vallecano (1-2). Après avoir remporté deux matchs consécutivement à domicile face à Alaves (1-0) et contre Villarreal (2-1), Bilbao vient de signer deux nuls en déplacement face à l'Espanyol Barcelone (1-1) et surtout dans le derby contre la Real Sociedad (1-1), qui est l'actuel leader de la Liga. Promu l'an dernier, Cadix joue le maintien et se trouve déjà dans une position inconfortable dans la zone de relégation. En effet, la formation andalouse a seulement remporté une seule rencontre lors des 12 premières journées sur la pelouse du Celta Vigo (1-2). Depuis cette victoire, Cadix s'est incliné contre le Rayo Vallecano, l'Espanyol Barcelone et Alaves, pour des nuls face au FC Barcelone, Valence, Villareal et Majorque. Le week-end passé, les Andalous ont arraché le point du nul face à Majorque dans les ultimes secondes de la rencontre avec un penalty de Negredo (1-1). Pour cette affiche du vendredi, Bilbao qui reste sur 3 succès lors des 4 dernières rencontres à San Mames, devrait être capable de prendre le dessus sur une équipe de Cadix en difficulté, dans une nouvelle rencontre avec moins de 5 buts comme c'est souvent le cas pour ces deux formations.